Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За офіційними даними ювенальних прокурорів, 542 дитини загинули, а понад 1289 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

“Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 529, Харківській – 346, Херсонській – 149, Київській – 130, Дніпропетровській – 130, Запорізькій – 107, Миколаївській – 103”, — йдеться в повідомленні.

Трагічні приклади подій останніх днів також були згадані: 9 квітня, 12-річний хлопчик загинув внаслідок обстрілу м. Костянтинівка Донецької області військами РФ.

10 квітня, через обстріл м. Чорноморськ Одеської області, загинула 10-річна дівчинка, а ще одна 4-річна дівчинка отримала поранення. Також 10 квітня, внаслідок обстрілу м. Липці Харківського району Харківської області, загинула 13-річна дівчинка, а 16-річний хлопець отримав поранення.

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