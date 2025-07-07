Артилерія 54-го ОРБ утримує фронт на кордоні Сумської області

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом більше двох років артилерійські підрозділи 54-го окремого розвідувального батальйону ведуть активну роботу по російському Тьоткіному, використовуючи трофейні гаубиці на різних ділянках кордону Сумської області. Заступник командира з артилерії, відомий під позивним “Киргіз”, поділився інформацією про те, як батальйон утримує фронт на території противника та запобігає створенню потенційних логістичних маршрутів для російських військ у напрямку Києва, як це було в лютому-березні 2022 року.

Ці гаубиці стали трофеями під час оборони Прилуцького району на Чернігівщині три роки тому. За словами “Киргіза”, 80% арсеналу батальйону складає російська трофейна техніка. Про ситуацію на Сумщині він зазначив:

“Ми перебуваємо на їхній території і, наразі, її утримуємо. Намагаємось трохи просуватись вперед. Нам дуже важливо зайняти цю ділянку, щоб вони відвели війська від Сум. Щоб перекинути на їхню територію, щоб ми працювали на їхній землі”. – Заступник командира з артилерії з позивним “Киргіз”

Командир гармати 54-го ОРБ, відомий як “Кум”, підкреслив важливість маскування та ефективності вогню: “Наше головне завдання – відпрацювати ефективно і гарно замаскуватись, щоб ворог не встиг нас виявити. Якщо ворог, не дай Боже, виявить – летить все у відповідь”.

Артилерійський розрахунок складається з восьми військовослужбовців, включаючи оператора радіомоніторингу, які обслуговують причіпну гаубицю Д-30 калібру 122 мм. “Кум” також зазначив, що завдяки сучасним технологіям, зокрема системі “Кропива”, вони можуть точно вражати цілі:

“Завдяки сьогоднішнім технологіям – «Кропива» у нас є, бʼємо чітко в ціль. Гарно справляється з ураженням живої сили, техніки. Хоч і старенька, але гарна техніка. Вона бʼє на 15-200 кілометрів. Це можна далі стати або трохи глибше дістати ворога”. – Командир гармати 54-го ОРБ “Кум”

Бійці 54-го окремого розвідувального батальйону активно працюють на різних напрямках кордону Сумської області. Згідно з “Киргізом”, бойова активність ЗСУ на цьому напрямку зросла під час проведення Курської операції. Він описав роль батальйону в цих подіях:

“Це було рік тому, коли ми перші зайшли й перші забрали прапор на кордоні РФ. Завдяки нашому комбату, тому що він так ставиться, щоб ми не тільки стояли, але і завдавали вогневого ураження на їхні території”. – Командир 54-го ОРБ Леонід Іпатенко

Леонід Іпатенко також зазначив: “Наш батальйон знову брав участь у відбитті та заходу на російську територію зі сторони Тьоткіного, де ми врешті звели з ними рахунки, включаючи той спиртзавод. Його зараз вже немає. Тьоткіно – наша робота”.