Вперше за два роки відсоток українського бізнесу, який вважає небезпеку найбільшою перешкодою для ділової активності, досяг 55%.

Про це йдеться в результатах щомісячного опитування підприємств New Monthly Enterprises Survey (#NRES), яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій провів у квітні 2024-го. Результати є в розпорядженні “Межі”.

За два роки війни це вперше, коли процент українського бізнесу, який вважає небезпеку найбільшою перешкодою для ділової активності, досяг 55%, йдеться а матеріалі.

Зростання частки підприємств, які повідомили, що працювати небезпечно, автори дослідження назвалли суттєвою. Вона збільшилася із із 46% до 55%. Це найвищий показник за весь період досліджень з травня 2022-го з травня 2022-го. Ця перепона для ведення бізнесу стала головною у квітні для українських підприємств.

Водночас, як зазначають експерти, зростають позитивні очікування бізнесу щодо 6-місячної перспективи: і щодо фінансово-економічної ситуації на підприємстві, і щодо загально-економічного середовище в Україні. Оцінка ситуації за цими двома параметрами позитивна вже другий місяць поспіль.

“Ми стикнулися з небувалим оптимізмом щодо бачення фінансово-економічної ситуації на підприємстві та в країні в цілому в піврічній перспективі. Невизначеність піврічної перспективи діяльності підприємств задекларували 20% опитаних компаній – і це можна вважати базовим рівнем. Продовжується тренд щодо зміцнення визначеності стосовно подальшої роботи підприємства у довгостроковій, тобто дворічній перспективі”, – зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

При цьому, за її словами, ускладнюється ситуація з пошуком працівників – як кваліфікованих, так і некваліфікованих. Тренд щодо зростання цих труднощів автори дослідження помічають з вересня 2023 року.

Так, йдеться у висновках дослідження, частка компаній, яким стало складніше знайти кваліфікованих співробітників зросла з 38,9% у березні до 43 % у квітні. Аналогічний показник щодо некваліфікованої робочої сили зріс із 31,7% у березні до 36,6% у квітні.

Рейтинг перешкод для бізнесу суттєвих змін не зазнав, змінилося ранжування, вважають фахівці.

«Три головні перешкоди для ведення підприємницької діяльності залишилися такими ж, як минулого місяця, але у квітні «лідером» стала небезпека працювати (55% опитаних), на другому місці – зростання цін на сировину, матеріали, товари (51%), на третьому – брак робочої сили (43%). Значення небезпеки для роботи значно зросло для великого та середнього бізнесу», – розповів експерт ІЕД Євген Ангел.

В опитуванні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій взяли участь понад 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 областей України. Опитування в такому форматі відбувається з травня 2022 року. Польовий етап 23-ї хвилі дослідження тривав з 15 по 30 квітня 2024 року.