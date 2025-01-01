55-річна Гільде Досонь завершила унікальний виклик — пробігала марафон щодня протягом усього 2024 року, подолавши понад 15 444 км. Останній забіг вона здійснила 31 грудня у Генті, де її зустріли друзі й прихильники.

Про це повідомляє Associated Press.

“Я рада, що це закінчилося”, – зазначила вона після фінального марафону.

Досонь також зібрала 60 000 євро на дослідження раку грудей і тепер готує необхідні докази для подачі до Книги рекордів Гіннеса. Якщо рекорд буде підтверджено, вона стане першою жінкою, яка пробігла марафон кожного дня протягом року.

“Ментальна боротьба важча, ніж фізична. Звичайно, тіло має бути в порядку, але головне – змусити себе щодня виходити на старт”, – поділилася Гільде.

Щоденні марафони проходили на замкнутій трасі навколо водойми неподалік Гента, а замість стандартних 42,195 км вона бігла 42,5 км для гарантії точності.

Гільде, яка працює біоінженером, встигала завершувати марафон після роботи, підтримуючи швидкість 10 км/год, щоб долучити до забігів друзів і свідків.

Одного разу вона отримала серйозну травму, коли впала після 27-го кілометра. Через це її доставили до лікарні, але Гільде не здалася – вона почала забіг заново і завершила його. Її донька Люсі зазначила, що цей момент був найважчим.

Смертельна фізична й ментальна напруга підкреслює її незламну силу духу, що перетворює рекорд на символ наполегливості та цілеспрямованості.