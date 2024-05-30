Про це повідомляють на сторінці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка у реакцію на черговий скандальний пост Мар’яни Безуглої за 30 травня щодо вищого військового керівництва України.
Зазначено, що за час ведення бою за Вовчанськ Головнокомандувач Олександр Сирський вже декілька разів відвідував бригаду, в тому числі і батальйони.
Він робив це з метою особисто розібратись, чим допомогти частинам і підрозділам, що ведуть інтенсивні бої, максимально швидко організувати всі заходи щодо вирішення проблем. За словами бригади, під безпосереднім впливом Головнокомандувача “питання вирішуються миттєво”. Звʼязок постійний з ним цілодобово і жорстка вимога при невирішенні будь-яких питань.
“Ураження засобами старшого начальника, постачання боєприпасів, поповнення особовим складом, прийняття рішень що необхідні по обстановці. Все це дозволило зупинити ворога. Всі роблять надможливе для розгрому противника. Від солдата і до Головнокомандувача”, – йдеться у дописі.
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