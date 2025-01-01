За три місяці, з вересня по листопад 2024 року, російські удари спричинили загибель 574 мирних жителів і поранення ще 3 082 осіб.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН.

Зазначається, що майже всі жертви (93%) зафіксовані на підконтрольній Україні території, зокрема в Донецькій, Харківській і Херсонській областях, де бойові дії залишаються найактивнішими.

“Кожна загибель – це трагедія, яка демонструє жахливу ціну цієї війни для України. Ці цифри є свідченням невпинних людських страждань”, – зазначила голова місії Даніель Белль.

В ООН також додали, що зростання втрат серед цивільного населення у вересні було спричинене посиленням атак на сході України, зокрема використанням керованих авіабомб і дронів.