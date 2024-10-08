Про це під час засідання Кабміну повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться на сайті Урядового порталу.
“За 9 місяців цього року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1,5 трлн грн… Водночас за той же період із загального фонду держбюджету ми витратили понад 2,3 трлн грн. З них близько 58% — це кошти на забезпечення армії”, — зазначив Шмигаль.
Він підкреслив, що головним завданням для всіх гілок влади є пошук додаткових ресурсів для покриття військових витрат у 2025 році.
“Це необхідні кроки, які стосуються виживання держави, наших можливостей протистояти агресору, вистояти та перемогти, досягнувши справедливого миру”, — наголосив він.
Шмигаль також зазначив, що одне з ключових джерел фінансової стійкості України — це доходи від експорту.
“У 2022 та першій половині 2023 року логістика була одним із головних економічних викликів для країни. Сьогодні ми можемо сказати, що цей виклик частково подолано, наскільки це можливо в умовах повномасштабної війни. За січень-вересень 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн, що на 36% більше порівняно з минулим роком. У грошовому вираженні це 28,9 млрд доларів”, — зазначив прем’єр.