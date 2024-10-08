Протягом перших дев'яти місяців 2024 року з загального фонду державного бюджету було витрачено понад 2,3 трлн грн, з яких 58% спрямували на забезпечення армії.

Про це під час засідання Кабміну повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться на сайті Урядового порталу.

“За 9 місяців цього року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1,5 трлн грн… Водночас за той же період із загального фонду держбюджету ми витратили понад 2,3 трлн грн. З них близько 58% — це кошти на забезпечення армії”, — зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що головним завданням для всіх гілок влади є пошук додаткових ресурсів для покриття військових витрат у 2025 році.

“Це необхідні кроки, які стосуються виживання держави, наших можливостей протистояти агресору, вистояти та перемогти, досягнувши справедливого миру”, — наголосив він.

Шмигаль також зазначив, що одне з ключових джерел фінансової стійкості України — це доходи від експорту.