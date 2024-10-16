Українську військову операцію в Курській області Росії, що розпочалася в серпні 2024 року, підтримують 58% громадян України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

Респондентам ставили питання, як вони оцінюють той факт, що українські війська ведуть бойові дії не тільки на території України, але й на території Росії.

58% опитаних висловили підтримку операції, 20% висловили негативне ставлення, 7% відповіли байдуже, а ще 16% не змогли визначитися з відповіддю.

Серед тих, хто вірить у перемогу України, 65% підтримують операцію, тоді як 15% мають негативне ставлення.

Серед тих, хто не впевнений у перемозі, підтримка операції становить 22%, а 50% проти.

Найбільше негативу до операції висловлюють ті, хто вважає перемогою припинення війни, навіть якщо російські війська залишаться на захоплених територіях: 29% з цієї групи підтримують операцію, 47% — ні.

Опитування було проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом особистих інтерв’ю у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій. У дослідженні взяли участь 2 016 респондентів, а теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.