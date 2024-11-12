Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Найбільше постраждали діти в таких областях:

  • Донецька — 598,
  • Харківська — 459,
  • Херсонська — 187,
  • Дніпропетровська — 190,
  • Київська — 133,
  • Запорізька — 154,
  • Миколаївська — 117.

Зокрема, відомо що лише протягом 11 листопада внаслідок обстрілу Запоріжжя постраждали 5 дітей: хлопчики 4, 16 та 17 років і дівчатка 15 і 17 років. Також під час обстрілу Краматорська на Донеччині поранено 16-річного підлітка, а внаслідок обстрілу Кривого Рогу на Дніпропетровщині загинули хлопчики 2 та 10 років і 2-місячна дівчинка, а також було поранено 11-річного хлопчика.