Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Найбільше постраждали діти в таких областях:
- Донецька — 598,
- Харківська — 459,
- Херсонська — 187,
- Дніпропетровська — 190,
- Київська — 133,
- Запорізька — 154,
- Миколаївська — 117.
Зокрема, відомо що лише протягом 11 листопада внаслідок обстрілу Запоріжжя постраждали 5 дітей: хлопчики 4, 16 та 17 років і дівчатка 15 і 17 років. Також під час обстрілу Краматорська на Донеччині поранено 16-річного підлітка, а внаслідок обстрілу Кривого Рогу на Дніпропетровщині загинули хлопчики 2 та 10 років і 2-місячна дівчинка, а також було поранено 11-річного хлопчика.
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