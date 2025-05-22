Землетрус магнітудою 6,1 біля острова Крит: відчутний у Туреччині та Ізраїлі

22 травня, о 6:19 ранку за місцевим часом, біля узбережжя грецького острова Крит стався землетрус магнітудою 6,1. Цей природний феномен відчувався на великій території, включаючи сусідні країни, такі як Туреччина та Ізраїль, згідно з повідомленнями Reuters.

Епіцентр землетрусу розташовувався за 79 кілометрів від міста Іракліон, що викликало занепокоєння серед місцевих жителів і туристів, які перебували на острові. Поштовхи стали несподіваним випробуванням для всіх, хто знаходився в цей час на Криті.

Екстрені служби острова вже приведені в стан підвищеної готовності. Проте, за даними пожежної служби, наразі не зафіксовано жодних серйозних звернень за допомогою, а також не повідомлялося про значні пошкодження інфраструктури.

Греція відома своєю сейсмічною активністю, і землетруси тут трапляються досить часто. Наприклад, на початку цього року сильні поштовхи тривали кілька тижнів на популярному туристичному острові Санторіні, що призвело до евакуації тисяч людей та тимчасового закриття навчальних закладів.