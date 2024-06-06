З 1994 року в Україні відзначають День журналіста, заснований указом першого президента Леоніда Кравчука, який підтримав ініціативу учасників першого Всеукраїнського з’їзду редакторів друкованих ЗМІ.

Обрання 6 червня як дати професійного свята журналістів пов’язане зі вступом Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів у 1992 році.

Однак, в контексті масштабного вторгнення Росії, цей день набуває особливого значення, акцентуючи увагу на численних злочинах проти українських медійників.

Згідно з моніторингом Інституту масової інформації, за період повномасштабної війни, що триває два роки та три місяці, Росія скоїла 599 злочинів проти журналістів і медійних організацій в Україні. Ці злочини включають убивства, викрадення, тортури, обстріли інфраструктури та кібернапади.

Національна спілка журналістів України, у співпраці з Міжнародною федерацією журналістів, станом на 30 травня 2024 року, підтверджує загибель щонайменше 91 медійника від початку 2022 року, включно з іноземними репортерами.

Серед загиблих: