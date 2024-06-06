Польські протестувальники вирішили продовжити блокування руху українських вантажівок на пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" до кінця доби 6 червня. Фермери не розблокували пункт пропуску о 14:00, як раніше повідомляла польська сторона.

Про це заявив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко у коментарі Українській правді.

“Блокування польськими фермерами напрямку пункту пропуску Рава-Руська в зазначений час, як це повідомлялося раніше, о 14 годині 6 червня не завершиться. За результатами зустрічі з польськими колегами, вони повідомили, що попередньо розблокування руху для вантажних транспортних засобів у напрямку польського пункту пропуску “Гребенне” учасниками акції на території Польщі має відбутися о 00:00 07.06.24 року (за київським часом)”, – розповів Демченко.

За словами речника ДПСУ, наразі ситуація не змінилася: польські фермери не пропускають вантажівки на територію Польщі. Невелика кількість вантажівок перетинає кордон в напрямку України, близько 60 за минулу добу.

Станом на ранок в черзі на території Польщі перебувало близько 50 ваговозів.