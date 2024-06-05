У четвер, 6 червня дефіцит електроенергії в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Через це для 00:00 і до 24:00 кожної з областей України будуть діяти ліміти на споживання електрики.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Зазначається, що для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла для промислових і побутових споживачів. При цьому у разу перевищення визначених лімітів можливі аварійні відключення електроенергії.