Про це повідомили в “Укренерго”.
Зазначається, що для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла для промислових і побутових споживачів. При цьому у разу перевищення визначених лімітів можливі аварійні відключення електроенергії.
Сьогодні, 5 червня, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. В енергосистемі — дефіцит.
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