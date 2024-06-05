Про це повідомили в “Укренерго”.

Зазначається, що для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла для промислових і побутових споживачів. При цьому у разу перевищення визначених лімітів можливі аварійні відключення електроенергії.

Сьогодні, 5 червня, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. В енергосистемі — дефіцит.