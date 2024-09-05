Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п'ятницю, 6 вересня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який прибуде з офіційним візитом.

Про це речник німецького уряду повідомив у коментарі агентству AFP.

Зустріч між Шольцем та Зеленським відбудеться у другій половині дня у Франкфурті-на-Майні, зазначив представник уряду, не розкриваючи додаткових деталей.

Франкфурт-на-Майні розташований поблизу американської військової бази “Рамштайн”, де того ж дня пройде засідання Контактної групи з питань України.

ЗМІ повідомляють, що Зеленський планує виступити на засіданні особисто та звернутися із запитом про додаткові поставки озброєння, зокрема ракет дальнього радіуса дії та засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі США у Німеччині.