Всього в Україні 950 000 одиниць облікованої зброї, з якої 650 000 вже в Єдиному реєстрі.

Про це повідомляє МВС України.

За даними заступника Міністра внутрішніх справ, вже 60% власників зброї з України зареєстрували свою зброю в Єдиному реєстрі. Загалом в країні обліковано 950 000 одиниць зброї, з яких 650 000 вже внесено до реєстру. Це стосується переважно мисливської, гладкоствольної та травматичної зброї.

«З упевненістю можу сказати, що МВС задоволене роком роботи Реєстру. У першу чергу, тому що ми бачимо статистику і динаміку, яким чином він наповнюється», – сказав Тимченко.

Леонід Тимченко наголосив, що власники зброї мають можливість зареєструвати свою зброю через онлайн сервіс, особистий кабінет суб’єкта господарювання або офлайн через органи Національної поліції України. Він також зауважив, що кількість людей, які реєструють свою зброю онлайн, постійно зростає.