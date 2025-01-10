Національна поліція України розпочала масштабну спецоперацію із перекриття незаконних каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. Оперативники ДСР спільно зі слідчими поліції одночасно проводять понад 600 обшуків по всій країні, щоб виявити та затримати організаторів цих схем.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“Понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції і це тільки перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що організовані групи допомагали чоловікам незаконно перетинати кордон, минаючи офіційні пункти пропуску. За даними слідства, через ці канали вже було переправлено сотні військовозобов’язаних. Заходи тривають у всіх областях України, а деталі операції планують оприлюднити після завершення всіх слідчих дій.

Відповідальні особи підкреслили, що метою операції є повне перекриття нелегальних маршрутів та притягнення до відповідальності усіх причетних до організації незаконного переправлення людей через державний кордон.