Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
“Понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції і це тільки перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон”, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці з’ясували, що організовані групи допомагали чоловікам незаконно перетинати кордон, минаючи офіційні пункти пропуску. За даними слідства, через ці канали вже було переправлено сотні військовозобов’язаних. Заходи тривають у всіх областях України, а деталі операції планують оприлюднити після завершення всіх слідчих дій.
Відповідальні особи підкреслили, що метою операції є повне перекриття нелегальних маршрутів та притягнення до відповідальності усіх причетних до організації незаконного переправлення людей через державний кордон.
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