У 2024 році угорці стали менш прихильними до розширення ЄС у порівнянні з попереднім роком, проявляючи особливо виражений скептицизм щодо членства України.

Про це свідчить опитування аналітичного центру Policy Solutions, повідомляє Telex.

Торік більшість респондентів підтримували вступ декількох країн-кандидатів, але у 2024 році лише 45% опитаних висловили позитивне ставлення до Чорногорії — країни, яка отримала найбільшу підтримку.

При цьому Україна стала найбільш непопулярною серед країн-кандидатів. Минулого року більшість угорців не підтримували вступ України до ЄС, а цього року цей показник зріс до 61% — шість з десяти респондентів виступають проти її членства.

Членство України в ЄС найбільш підтримують виборці опозиційної партії “Тиса”: 34% за і 53% проти. Водночас вони найбільше зацікавлені у вступі Чорногорії до ЄС (50%), тоді як виборці партії “Фідес” Віктора Орбана надають перевагу приєднанню Туреччини.

Опитування також виявило, що більшість угорців втомилися від тривалих суперечок між ЄС і урядом. Дві третини респондентів вважають, що уряд повинен виконати всі умови для отримання фінансової підтримки. Цей показник залишається незмінним порівняно з минулим роком. Серед виборців, які підтримують уряд, 40% виступають проти поступок перед Єврокомісією, а 54% вважають, що для отримання коштів уряд повинен піти на поступки.