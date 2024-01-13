Силами оборони зафіксовано 626 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень поточного року 51 випадок.



При цьому динаміка застосування зростає. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин.

Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, які скидає з БПЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно небезпечних речовин.

14 грудня 2023 виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом хімічної речовини CS.

36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України