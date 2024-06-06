Про це пише “Суспільне Полтава”.

Чоловік подолав 16 міст і п’ять областей та витратив на це десять днів. За цей час йому вдалося зібрати 1 мільйон 600 тисяч гривень.

“Метою велопробігу було допомогти військовим ЗСУ, і я не очікував, що вдасться зібрати настільки багато грошей. Потреб у ЗСУ дуже багато, і я ще не вирішив куди саме й на що направити допомогу. Потрібні й турнікети, й автомобілі, й РЕБ-системи. Мені хочеться бути впевненим в надійності отримувачів, й особисто передати гроші. Поки що не визначився”, — розповів Каніболоцький.

Олександр починав свій велопробіг з села Опішня на Полтавщині. Далі він проїхав Черкаську, Київську, Чернігівську та Сумську області.

Це не перший велопробіг чоловіка. Таким чином Каніболоцький підтримує військових втретє. У 2022 році чоловік на велосипеді подолав 500 кілометрів, а у 2023 — 850.

Збір коштів, який Олександр відкрив перед початком свого заїзду, триватиме до 15 червня.