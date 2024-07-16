Із 18 травня 65 тис. громадян України за кордоном оновили свої військово-облікові дані.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

За його словами, протягом 60 днів свої обліково-військові дані оновили 65 тис. українців, які наразі перебувають за кордоном.

“Ми маємо дійсно показники такі: 65 тисяч українців за кордоном оновили свої дані протягом 60 днів. Серед лідерів – Польща, Німеччина, Чехія і Канада. А взагалі по всьому світу дуже активно люди це робили саме за допомогою застосунку Резерв+”, – розповів він.

Також Лазуткін додав, що чимало громадян, які зараз перебувають за межами України, хочуть доєднатися до Сил оборони.

Станом на неділю, 14 липня 2024 року, понад 4 млн українців встигли оновити свої військово-облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП.