Перший етап 66-го обміну полоненими між Україною та Росією: новини 9 червня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

9 червня 2025 року відбувся перший етап 66-го обміну полоненими між Україною та Росією, в рамках якого додому повернулися військові віком до 25 років. Цей обмін став важливим кроком у процесі повернення українських захисників з російського полону.

Наступні етапи обміну заплановані на найближчі дні і включатимуть повернення також поранених військових. Проте, Україна досі не отримала відповіді від Росії на меморандум з пропозиціями щодо завершення війни, який був переданий у Стамбулі, про що повідомив міністр закордонних справ України Сибіга.

Крім того, посол Ізраїлю в Україні Бродський зазначив, що Ізраїль передавав Україні системи ППО Patriot, які раніше отримав від США. Однак він не уточнив, коли саме і в якій кількості ці системи були передані.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив думку, що Росія не є загрозою для НАТО, оскільки вона не змогла впоратися навіть з Україною. Водночас він підкреслив, що Україну не слід приймати до Альянсу.

У Києві 10 червня було чути вибухи, міський голова Віталій Кличко повідомив, що сили протиповітряної оборони працюють по російських дронах. У місті оголошено повітряну тривогу.