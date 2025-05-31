Нічні операції дронів 68-ї Єгерської бригади у Покровську

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Цієї ночі російські війська змогли підбити безпілотник Vampirе, але незважаючи на це, дронарі 68-ї окремої Єгерської бригади встигли уразити два укріплення та ліквідувати до п’яти окупантів. Результати їхньої роботи стали відомі вже на світанку.

Екіпаж прибуває до Покровська ввечері. Vampirе – це великий безпілотний літальний апарат, і темрява допомагає приховати його від ворога. Для запуску дрону необхідно налаштувати його на вулиці, тому доводиться діяти швидко, чекаючи на моменти затишшя між обстрілами.

Поки російські війська обстрілюють місто, дронарі ховаються в укриттях. У Покровську залишилося небагато укриттів: на шляху до міста немає жодного вцілілого будинку – всі вони без вікон, дахів і поверхів. Проте тут залишаються люди, тому бійці повинні зважати на їхню безпеку.

Кореспондент провів чергування з екіпажем нічного бомбера, спостерігаючи за тим, як військові переміщуються між позиціями, повертають підбиту техніку та полюють у темряві Покровська.

Екіпаж дронарів вирушає на чергове бойове завдання до Покровська ввечері. Перед в’їздом у місто військовослужбовець на позивний “Шериф” перевіряє радіоелектронну боротьбу (РЕБ) на автомобілі, скануючи частоти, які використовують російські війська, та перевіряючи, чи зможе їхня автомобільна РЕБ-система подавити ці частоти.

Перша зупинка на шляху до міста – командно-спостережний пункт, який повідомляє про загрозу: попереду російський FPV. Екіпаж чекає в укритті, поки не надійде дозвіл продовжувати рух. Цієї ночі таких очікувань буде багато. Дронарі швидко переміщуються містом, починаючи працювати з бомбером, коли повністю стемніє.

Щоб дістатися до позиції, потрібно проїхати містом. В одному з районів машину залишають, далі йдуть пішки. Поки екіпаж чекає на темряву, ззовні чути вибухи.

“Тиждень тихо, але касети почали крити,” – командир екіпажу “Веталь”

Під час однієї з спроб відкалібрувати бомбер на вулиці знову починається обстріл. Знову очікування. І нарешті – перший політ. Російські війська продовжують атаки. За словами “Веталя”, ворог намагається переміщатися малими групами. Його задача – знайти їх та уразити.

“Я попав по тій сигнатурі. Плюс, ‘Веталь’, молодець,” “Заряджай щось таке важкеньке. Нам треба розвалити нору.” – командир екіпажу “Веталь”

Після перших вильотів “Веталь” повертає дрон до позиції, зазначаючи, що під час роботи безпілотник намагаються подавити за допомогою систем радіоелектронної боротьби.

“Мені так важче цілитись. Режим такий, що дрон не стабілізується, і мені треба руками ловити, націлюватись. Коли немає подавлення, то просто націлив: куди націлив, туди воно й полетіло,” – командир екіпажу “Веталь”

У підвалі іншого будинку військовослужбовець на позивний “Сенсей” готує вибухівку для дрона.

“В підвалі, бо тут безпечніше, навіть якби щось прилетіло, то вони були б захищені. Але це поки не прилетить, доведеться міняти місце. Місцеві ходять, гуляють. Буквально тиждень тому на велосипеді каталися. А іншим разом жінка їхала, прилетіло, хлопці не врятували. Там боєприпас чи КАБ. Голову відірвало. Історій багато. Тут і в сусідніх будинках люди заживо поховані.” – військовослужбовець “Сенсей”

“Сенсей” перебуває тут уже два місяці, зазначаючи, що техніки небагато, а російські військові пересуваються групами по 2-3, намагаючись знайти укриття та укріпитися.

У цей час “Вампір” готують до нового вильоту: потрібно доставити на позиції їжу та воду.

Військові 68-ї окремої Єгерської бригади налаштовують дрон Vampirе у Покровську. Це великий безпілотник, тому працюють з ним вночі.

Бомбер може нести до 15 кілограмів корисного навантаження і оснащений тепловізійною камерою. Через свої габарити дрон працює вночі, щоб бути менш помітним. Проте цього разу темрява не врятувала: дрон був підбитий на підльоті до російських позицій.

Командир екіпажу “Веталь” розповідає, що їхня задача – уразити цілі або доставити вантажі на позиції.

“Підбили, напевно, стрілецькою зброєю. Але він повертається. Якщо лопаті пошкоджені, зараз міняю лопаті і можна далі летіти, якщо я посаджу,” – командир екіпажу “Веталь”

У дрона виявилися відбиті лопаті на двох двигунах та відсутня ніжка. Таку поломку дронарі усувають на місці. За 20 хвилин бомбер “Вампір” знову готовий до роботи.

Протягом ночі екіпаж дрона Vampirе здійснив кілька вильотів. За підсумками “Веталь” повідомив, що ліквідували до п’яти окупантів та знищили два укріплення.

На ранок військові покидають місто, щоб зарядити батареї та повернутися вночі для нових завдань.