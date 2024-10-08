Керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська висловила думку, що міністр оборони України Рустем Умєров повинен подати у відставку. Свою позицію вона виклала в сім основних причин, які, на її думку, вказують на необхідність цієї ротації.

Про це йдеться в колонці Марії Берлінської для “Української правди”.

За її словами, за більш ніж рік роботи Умєров так і не налагодив системного управління в Міноборони. Хаос зростає, відсутні чіткі алгоритми планування, аналізу та роботи. На додачу до цього, в міністерстві панують внутрішні політичні інтриги та небажання брати відповідальність.

Стиль управління міністра Берлінська порівнює зі “східним двором”, де відсутнє чітке розуміння завдань, і кожен діє на власний розсуд, сподіваючись на похвалу, хоча пріоритети можуть змінитися в будь-який момент.

Хоча Міністерство оборони і досягло деяких результатів у сферах тилу, оборонних закупівель, цифровізації, медицини та мобілізації, ці успіхи не можна приписати системній роботі всієї команди. За словами Берлінської, це радше ініціатива окремих людей, які діяли всупереч, а не завдяки підтримці керівництва.

Також Берлінська зауважує, що функція демократичного цивільного контролю провалена, адже міністр не може контролювати деяких генералів, які за короткий час стали мільйонерами. Відсутність системного аудиту військових частин призводить до марнування мільярдів гривень.

Водночас міністр не зміг забезпечити адекватне постачання фронту, що впливає на ситуацію на передовій. Міноборони, замість того, щоб керувати розвитком військових технологій, пасивно спостерігає, покладаючись на ринок.

На думку Берлінської, Умєрову не вдалося або він не бажає вивести міністерство з кризи, а натомість створює ще більший хаос. Тому, на її думку, міністр повинен піти у відставку.