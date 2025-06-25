Виставка «7» у Музеї Ханенків: мистецтво бібліотеки родини Ханенків

Про це розповіла співкураторка виставки Олена Шостак в ефірі Радіо Культура.

У Києві, в Музеї Ханенків, стартує нова виставка під назвою «7» – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків. Виставка триватиме з 26 червня до 14 вересня 2025 року і присвячена історії бібліотеки родини Ханенків, яка стала основою музейної бібліотеки.

Співкураторка виставки, Олена Шостак, в ефірі Радіо Культура зазначила, що в середині 1920-х років бібліотека Музею впровадила універсальну десяткову класифікацію (УДК). Відтоді більшість книг у фонді отримали маркування цифрою «7», що відповідає галузі знань «Мистецтво». Цей символ став основою для назви виставки.

Проєкт охоплює різні етапи в історії музейної бібліотеки – від 1921 року, позначеного Голодом, до розквіту 1920-х, «вульгарної соціології» 1930-х, а також періоду тотальної цензури, закриття для громадськості та переходу від музейної науки до ідеологічної популяризації.

Виставка акцентує на мистецькій цінності книги, підкреслюючи важливість ролі видавців, ілюстраторів, друкарів, дизайнерів та інших фахівців, які брали участь у створенні кожного видання. «7» – це «Мистецтво» демонструє дизайн і друкарські традиції з різних країн, міст і видавництв.

В чотирьох залах музею представлені архівні документи, мистецькі видання, книги з дарчими написами відомих діячів, зразки друкованої продукції, набори листівок і репродукцій, а також популярні мистецькі видання. Багато з цих експонатів демонструються вперше.

В рамках виставки заплановані майстер-класи зі створення паперу, виготовлення мармурування, монотипії, а також кураторські екскурсії й тематичні зустрічі.

До кураторської групи входять Ольга Гончаренко, Анфіса Дорошенко, Марта Логвин, Анастасія Мацело, Андрій Онищук та Олена Шостак.

“Нам було цікаво уявити, який вигляд мала бібліотека родини Ханенків. Як на мене, коли ти приходиш в гості до людини, бібліотека слугує дуже важливим тестом, щоб зрозуміти, чим вона живе. Тож ми хотіли дослідити засновників нашого музею ще з цього боку.” – Олена Шостак