Про це повідомили в”Укренерго”.

Як зазначили у компанії, завтра дефіцит в енергосистемі прогнозують упродовж усього дня.

“Ліміти на споживання діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00”, — уточнили в “Укренерго”.

При цьому, у разі перевищення визначених лімітів можливі аварійні відключення електроенергії.

Сьогодні, 6 червня, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.