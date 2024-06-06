Про це повідомили в”Укренерго”.
Як зазначили у компанії, завтра дефіцит в енергосистемі прогнозують упродовж усього дня.
“Ліміти на споживання діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00”, — уточнили в “Укренерго”.
При цьому, у разі перевищення визначених лімітів можливі аварійні відключення електроенергії.
Сьогодні, 6 червня, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.
- 6 червня по Україні діятимуть графіки відключення світла
- Сьогодні світла може не бути більше 4 годин, — Укренерго
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