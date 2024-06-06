У пʼятницю, 7 червня, дефіцит електроенергії в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Тому з 00:00 і до 24:00 для кожної з областей України діятимуть ліміти на споживання електрики.

Про це повідомили в”Укренерго”.

Як зазначили у компанії, завтра дефіцит в енергосистемі прогнозують упродовж усього дня.

“Ліміти на споживання діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00”, — уточнили в “Укренерго”.

При цьому, у разі перевищення визначених лімітів можливі аварійні відключення електроенергії.