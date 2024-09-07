Сьогодні Україна відзначає День воєнної розвідки. Це свято тих, хто стоїть на сторожі державних інтересів і забезпечує безпеку нашої країни. Свято започатковано ще в 1992 році - того дня було створено Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України, що стало першим кроком до формування незалежної розвідувальної системи після розпаду радянського союзу.

Президент України Володимир Зеленський привітав з Днем воєнної розвідки України та подякував “кожному й кожній, хто здобуває важливу для нашої держави інформацію, завдає вагомих втрат нашому ворогу, суттєво послаблює його потенціал, захищає інтереси України та українців”.

“Пишаємось вами й вашими результатами. Слава воєнній розвідці України!”,— написав глава держави.

Привітання для наших захисників опублікував також омбудсман Дмитро Лубінець.

“Розвідники виконують надскладні операції та беруть участь у бойових завданнях у морі, в повітрі, на землі. Вони – очі та вуха нашої держави у тилу ворога. Воїни наражають свої життя на небезпеку, але від успіху їхньої діяльності залежить дуже багато. Вдячний кожному і кожній за сміливість, професіоналізм, незламний дух. Ваша робота — це основа успішних військових операцій і досягнення стратегічних цілей України”, — йдеться у дописі.

З днем воєнної розвідки привітала причетних й пресслужба Верховної Ради України. У тексті привітання воїнів-розвідників ототожнюють із глибокими знаннями, досвідом, мужністю, винахідливістю та вмінням досягати успіху в надскладних умовах.

“Ви завжди на крок попереду ворога, руйнуючи його плани та наганяючи на нього жах своїми вражаючими спецопераціями. Щодня, ризикуючи власним життям, ви робите надзвичайний внесок у нашу спільну Перемогу. Ми віддаємо шану загиблим розвідникам, чиї імена назавжди будуть закарбовані в історії України. Дякуємо за вашу відданість та героїзм! Бажаємо сили, витримки та незламної волі!” — пише ВР.

Начальник Київської МВА Сергій Попко у своєму привітанні зазначив, що сьогодні “професійне свято сьогодні відзначають ті, чия робота попри стереотипи кінематографа — не романтика та спецефекти, а збір важливої інформації, розкриття планів і намірів ворога, проведення диверсійно-розвідувальних операцій в тилу ворога попри постійний смертельний ризик і небезпеку”.

“Їхні імена не публікують у відкритих указах на нагородження, а обличчя не з’являються на телебаченні. Але про надскладні операції українських розвідників ще зніматимуть блокбастери й писатимуть світові бестселери: про рішуче звільнення Київщини, про карколомні вертолітні рейди на Азовсталь, звільнення острова Зміїний, операції зі знищення стратегічних бомбардувальників та літаків дальнього радіолокаційного виявлення. А операції зі знищення кораблів чорноморського флоту РФ морськими дронами вже увійшли в підручники воєнної науки. І багато інших операцій, про як ми дізнаємось згодом”, — зауважив Попко.