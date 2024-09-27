Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Інцидент стався у п’ятницю, 27 вересня, близько 12:00.

За попередніми даними, 71-річний житель іншої області облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив.

Поліцейські, які охороняли приміщення Полтавської ОВА, загасили полум’я на одязі чоловіка та викликали швидку. Його з опіками госпіталізували.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, а також спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку та обставини події.

Речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв у коментарі Суспільному розповів, що чоловік облив себе бензином. Правоохоронців на місце події викликали працівники ОВА.