Згідно з останніми даними, 74% українців висловлюють підтримку ініціативі про безумовне припинення вогню на 30 днів між Україною та Росією. Це стало відомо 17 травня, коли соціологічна група “Рейтинг” оприлюднила результати свого дослідження.

Опитування, проведене 16 травня, охопило думки дорослого населення України, зокрема щодо переговорів, які проходили в Туреччині між українською та російською делегаціями.

Результати показали, що більшість респондентів (74%) підтримують ідею безумовного 30-денного перемир’я. Крім того, 53% опитаних вважають, що візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини був успішним.

Довіра до президента Зеленського стабілізувалася на рівні близько 70%, що є значним покращенням у порівнянні з початком року, коли цей показник становив 53-58%.

Проте лише 25% респондентів вважають, що переговори в Туреччині реально наблизили Україну до миру. Близько 47% вважають, що Зеленський може вести переговори навіть без участі президента Росії Володимира Путіна. Опитані також підтримують ідею продовження відкритості України до діалогу.

На думку українців, відсутність Путіна на переговорах у Туреччині пояснюється його небажанням припиняти війну (54%) та страхом (22%).

Методологія дослідження

Опитування було проведено 16 травня 2025 року за методом телефонного інтерв’ювання з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. У дослідженні взяли участь 1000 громадян України віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах країни, за винятком тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу та зон без українського мобільного зв’язку. Вибірка є репрезентативною за віком, статтю та типом населеного пункту, з максимальною похибкою не більше 3,1%.

Переговори у Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі представників Туреччини. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров, а російську – Володимир Мединський, який раніше був головою переговорної групи у 2022 році.

Після завершення переговорів міністр оборони України повідомив, що сторони обговорювали обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 та можливість припинення вогню. Україна наразі працює над деталями цього процесу, і обмін може відбутися найближчим часом.

Раніше, у п’ятницю, у Стамбулі також відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини.

Президент Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував низький рівень російської делегації як “бутафорський”, але, з поваги до Дональда Трампа та Ердогана, відправив делегацію до Стамбула. Він підкреслив, що переговори мають проходити за участі турецьких та американських представників.

Зеленський також висловлював готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував прямі переговори, проте в Кремлі підтвердили, що Путіна на цих переговорах не буде.