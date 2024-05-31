Про це повідомив президент України.
«Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі», — зазначив Зеленський.
За даними Координаційного штабу, повернути на рідну землю змогли 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять оборонців Маріуполя. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.
Сьогодні відбувся 52-ий з початку повномасштабного вторгнення обмін. Усього за цей час вдалося визволити 3210 українців.
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