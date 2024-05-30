Станом на 30 травня 775 засуджених вступили на службу до лав Збройних Сил України.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що до суду подано 2402 клопотання щодо звільнення від відбування покарання для проходження служби.

«За участі прокурорів суди вже розглянули та своїми рішеннями задовольнили 1843 таких клопотань. На їх виконання 775 засуджених поступили на службу до лав Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, виявили бажання служити найбільше засуджених, які відбувають покарання в установах у наступних областях: Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській.