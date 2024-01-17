Верховна Рада ухвалила закон, що має впровадити в Україні повноцінний електронний облік військовозобов’язаних.

Довго ці зміни наполегливо просували міністерство оборони і генеральний штаб Збройних сил. Не в останню чергу для вдосконалення мобілізації.

Основна ідея законодавчої новації полягала в значному розширенні персональних даних громадян віком від 18 до 60 років, які будуть вноситись до реєстру “Оберіг”.

Зокрема, туди з інших державних реєстрів потраплятиме інформація про номери телефону і адреси електронної пошти, відомості про володіння іноземними мовами, відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд за кордон.

Як прокоментували цей закон Ірина Геращенко та Міністр Оборони Рустем Умеров: