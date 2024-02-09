5 лютого в мережах почало поширюватися відео, на якому заступник начальника головного управління Нацполіції Дніпропетровщини Володимир Богонос став учасником конфлікту із спецпризначенцем через його відмову перейти в штурмову бригаду “Лють”.

Керівництво Нацполіції також відреагувало на інцидент. Нацполіція опублікувала пост у своєму Телеграмі, повідомивши:

“Наприкінці другого року повномасштабної агресії, логічно, аби добровольчі батальйони та окремі поліцейські, які можуть і вміють професійно боронити Батьківщину, не були розосереджені для виконання бойових розпоряджень, а централізовано входили до складу бригади “Лють”. Саме тому, окрім постійного набору до штурмової бригади, відбувається реорганізація структурних підрозділів Нацполіції, аби створити найбільш ефективну систему у складі Сил безпеки і оборони України”.

У Нацполіції зауважили, що їхнє керівництво з’ясовує обставини конфлікту та ухвалить відповідні рішення.

8 лютого у Телеграмі Нацполіції розмістили відео з роз’ясненням ситуації навколо поліцейського бунту.

“Реагуючи на одиничний та неприпустимий факт, що мав місце у Дніпропетровській області, керівництвом Національної поліції прийняте рішення про розформування полку особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, та всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції “Лють” в порядку ст. 65 Закону України “Про Національну поліцію України”, – прокоментував інцидент заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Також у пості нагадали, що у 2023 році були прийняті зміни до Закону України «Про Національну поліцію України» (п. 4 ст. 24), у зв’язку з чим українські поліцейські особливого призначення можуть брати участь в обороні України шляхом безпосереднього ведення бойових дій.

“Це – кремінь, це найбільш підготовлені наразі поліцейські, вони мають бути взірцем. У нас до бригади “Лють” відкритий конкурс – і цивільної молоді, і бригад поліцейських”, – сказав Олександр Фацевич.

Підсумком до посту написали, що поліцейські особливого призначення з різних регіонів, як і поліцейські інших підрозділів, у складі бригади «Лють», а також зведених загонів щоденно боронять Україну та залишаються вірними Присязі на вірність українському народу.