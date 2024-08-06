За останній тиждень боїв за Торецьк у Донецькій області бійці 32 окремої механізованої бригади відбили 79 ворожих штурмів. Росіяни 1883 рази застосовували артилерією та скиди з дронів, аби витіснити підрозділ Сил оборони.

Про це розповіли у 32 ОМБр.

У бригаді кажуть, що активний наступ окупантів на Торецьк почався ще у середині червня. Під час наступу ворог активно використовує керовані авіабомби. Так, за останні сім днів лише на це місто росіяни скинули 118 КАБів.

«Більшість тих, хто живе у багатоповерхівках, перебралися у підвали. Але є й такі місцеві, що стережуть свої квартири до кінця», — кажуть військові.

У бригаді також розповіли, що після масованих обстрілів Торецька, загони рятувальників не можуть дістатися до Торецька, оскільки дороги до міста прострілюються російською артилерією та дуже дронами-камікадзе. Так, за минулий тиждень по місту вдарило 1402 російських FPV-дронів.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Торецькому напрямку росіяни, за підтримки авіації, здійснили 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.