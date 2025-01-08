Сьогодні, 8 січня, виповнюється річниця від дня народження Василя Симоненка – одного з найвизначніших українських поетів ХХ століття. Його ім'я назавжди вписане в історію української літератури, а творчість є джерелом натхнення для багатьох поколінь.

Народившись 1935 року в селі Біївці на Полтавщині, Василь Симоненко став голосом свого народу. Його творчість, пронизана щирістю та патріотизмом, й досі знаходить відгук у серцях українців. Вірші, такі як «Ти знаєш, що ти – людина?» і «Лебеді материнства», стали знаковими творами, що говорять про цінність людського життя, любов до батьківщини та моральну відповідальність.

Симоненко також залишив вагомий слід у культурному житті України через свої публіцистичні роботи, які гостро критикували тоталітарний режим. Його посмертно відзначено найвищою літературною нагородою країни – Національною премією України імені Тараса Шевченка (1995), яка підкреслила значущість його творчого внеску у збереження української ідентичності.

Його поезія продовжує надихати й сучасне покоління митців. Український гурт “KozakSystem” створив пісню на основі вірша Симоненка “Ну скажи, хіба не фантастично”. Музика додала нове звучання до цих рядків, які закликають кожного замислитися над унікальністю та неповторністю людського буття.

Сьогоднішній день – це нагода згадати не лише велич таланту Василя Симоненка, а й його відвагу в часи цензури та репресій. Його приклад надихає українців боротися за правду, справедливість і гідність. Вірші Симоненка залишаються не просто літературною спадщиною, а джерелом сили для всіх, хто прагне змінити світ на краще.