Про це в ефірі повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“За три дні, як ми додали посвідчення ветерана в «Дію», українці згенерували вже понад 80 тисяч цифрових посвідчень. І тенденція позитивно зростає. В цілому послуга працює досить стабільно”, – сказав Федоров.
Запуск електронного ветеранського посвідчення був успішним, і всі технічні питання з верифікацією даних вирішуються оперативно. Потенційна аудиторія цієї послуги становить близько мільйона українців. Електронне посвідчення ветерана можна використовувати у всіх ситуаціях, де раніше використовувався паперовий документ, включаючи отримання соціальних або медичних послуг і оформлення іпотеки.
- Федоров: Бронювання від мобілізації тепер буде через “Дію”
- У “Дію” додали посвідчення ветерана
- Кабмін на 6 місяців продовжив роботу ДП “Документ” для українців за кордоном