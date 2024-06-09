З моменту запуску послуги в "Дії" вже згенеровано понад 80 тисяч посвідчень ветерана. Це дозволяє ветеранам отримати необхідні документи онлайн, спрощуючи їхні повсякденні справи та забезпечуючи їхні права та пільги.

Про це в ефірі повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“За три дні, як ми додали посвідчення ветерана в «Дію», українці згенерували вже понад 80 тисяч цифрових посвідчень. І тенденція позитивно зростає. В цілому послуга працює досить стабільно”, – сказав Федоров.

Запуск електронного ветеранського посвідчення був успішним, і всі технічні питання з верифікацією даних вирішуються оперативно. Потенційна аудиторія цієї послуги становить близько мільйона українців. Електронне посвідчення ветерана можна використовувати у всіх ситуаціях, де раніше використовувався паперовий документ, включаючи отримання соціальних або медичних послуг і оформлення іпотеки.