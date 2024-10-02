Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок.

Всього було опитано 1000 респондентів методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш ніж 3,1%.Терміни проведення: 20-23 вересня 2024 року.

Майже 80% опитаних позитивно оцінюють ініціативу добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС (41% – цілком позитивно, 36% скоріше позитивно). Проти такої ініціативи виступають 17%. Найбільше добудову енергоблоків підтримує молодь та мешканці східних областей.

Близько 64% опитаних зазначили, що атомні електростанції зараз забезпечують найбільшу частку виробництва електроенергії в Україні. Теплові електростанції є основними виробниками енергії на думку 7% респондентів. Гідроелектростанції та сонячні електростанції, як основні види генерації, обрали по 6% опитаних. Вітрові електростанції – 1%.

Серед заходів влади щодо покращення ситуації в українській енергетиці, найбільше опитані українці поінформовані про відновлення зруйнованих енергооб’єктів (50%), залучення коштів та енергетичного обладнання від міжнародних партнерів (38%) та посилення захисту енергооб’єктів (36%). Про розвиток розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії поінформовані 19-20% опитаних.

Водночас майже 90% респондентів планують провести осінньо-зимовий період 2024 року на своєму постійному місці проживання. Переміститись планують близько 10%. Про плани переміщення частіше зазначають молодші опитані та мешканці східних областей.

Цікавим є також те, що 83% опитаних вважають доцільним впровадження грошової компенсації за зменшення споживання електроенергії як механізму стимулювання економії електроенергії. Непотрібною таку ініціативу вважають 15%. Частіше підтримують впровадження механізму старші опитані.