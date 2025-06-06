Як зазначає офіційний сайт Армії США (army.mil)

6 червня 2024 року світ відзначає 80-річчя операції союзних військ у Нормандії, яка стала важливим етапом у звільненні Європи від нацистського режиму. У 1944 році Німеччина не змогла передбачити, де саме Британія, США, Канада та інші союзники відкриють другий фронт, що призвело до перелому в ході Другої світової війни. Цю подію історики називають по-різному: висадка в Нормандії, операція “Оверлорд”, “День Д” та інші.

Підготовка до висадки розпочалася в липні 1943 року, коли союзники усвідомили необхідність відкриття другого фронту. План операції був представлений на Тегеранській конференції восени 1943 року, де зустрілися Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль та Йосип Сталін.

У січні 1944 року командувачем операції став американський генерал Дуайт Ейзенхауер. Підготовка тривала три місяці, і в цей час британський контрольний відділ розробив масштабну кампанію дезінформації, щоб заплутати німецьке командування щодо часу, місця та чисельності союзницьких військ.

Серед хитрощів, які використовували союзники, було створення враження, що висадка відбудеться в Норвегії. Німецькі розвідники перехоплювали фіктивні повідомлення про розгортання військ у холодному кліматі, що змусило Гітлера відправити до Норвегії понад 10 дивізій.

Крім того, союзники “планували” висадку на північний схід від Нормандії, в районі протоки Па-де-Кале. Для цього була створена міфічна 1 група армії США під командуванням генерала Джорджа С. Паттона, яка активно використовувала радіозв’язок, щоб переконати німців у наявності великого військового угруповання.

У Британії декоратори побудували макети військових баз з надувними танками та картонними літаками, щоб ще більше заплутати противника. Також союзники створили бойові підрозділи в Північній Африці, які мали імітувати загрозу висадки на Балканах.

Британські спецслужби перевербували частину німецьких шпигунів, перетворивши їх на подвійних агентів. Одним з найуспішніших став іспанець Хуан Пуйоль Гарсія, який підтримував обман про висадку в Па-де-Кале.

Операція відбулася на південному заході від Па-де-Кале, в Нормандії, на півострові Котантен. Висадка була запланована на 5 червня, але через несприятливі погодні умови її перенесли на день. Німецьке командування вважало, що в таку негоду висадка неможлива.

Генерал-фельдмаршал Ервін Роммель, командувач німецьких військ у Франції, дізнався про десантування лише через три години після початку операції, оскільки перебував у відпустці.

Коли 6 червня почалися бойові дії, німці все ще не усвідомлювали масштаби атаки, вважаючи, що це може бути лише перевірка оборони. Союзники додали плутанини, скидаючи алюмінієві смужки, щоб німецькі радари помилково прийняли їх за великий флот.

Термін “День Д” не був специфічним для нормандської операції; він використовувався американськими військовими для позначення початку будь-якої військової операції. Операція “Оверлорд” тривала з 6 червня до 24 липня 1944 року, а початкова фаза мала назву “Нептун”.

Першими, хто висадився 6 червня, були 82 та 101 повітряно-десантні дивізії США. Ейзенхауер очікував до 80% втрат серед них. Висадка відбулася в районах Сент-Мер-Егліз і Карентан, де частина військ досягла своїх цілей, але більшість розпорошилася.

Проте союзники досягли своїх цілей: 101 дивізія контролювала важливі дороги, а частина 82 дивізії перерізала головну дорогу з Шербуром. До кінця червня 1944 року на плацдармі союзних військ у Нормандії вже перебувало 850 000 армійців.

Операція “Кобра” розпочалася 24-25 липня з метою визволення Франції та Бельгії. Американські війська прорвали німецькі лінії, що стало початком просування союзників до звільнення північної Франції.

Основною причиною поразки Німеччини стало критичне становище на фронті, оскільки основні сили Рейху були зосереджені на сході. Радянська армія відволікала частину німецьких резервів, що ускладнювало їхню оборону на заході.

Французький рух опору також відіграв важливу роль, збираючи розвіддані та руйнуючи німецьку логістику. До кінця серпня 1944 року союзники звільнили Париж і вигнали німців з північно-західної Франції, готуючись до наступу в Німеччину.

Деякі історики вважають “День Д” початком кінця Другої світової війни.

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