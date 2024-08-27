Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.
«Було прийнято рішення, для мене було дуже важливим, щоб передусім сім’ї наших героїчних військових, які в полоні, родини полонених, щоб вони розуміли, що відбувається. Бо є складнощі з поверненням азовців, різні причини. Напевно треба, щоб родини знали всі ці виклики і складнощі, і саме тому я попросив спочатку, а потім ми затвердили на Ставці – є відповідний формат роботи з родинами і робота щодо узгодження списків не тільки з ГУР, а ГУР тепер разом з СБУ, разом з Лубінцем і з зовнішньою розвідкою.
Вони погоджують ці списки, вони ставлять один одному ті питання, які родини або їх представники ставлять ці питання публічно, і повинні отримати відповіді. Вони будуть ставити ці питання в своєму сьогоднішньому форматі в цьому Центрі повернення наших полонених і також віримо, що знайдуть відповіді», – зазначив Зеленський.
Він також зауважив, що чергове звільнення полонених 24 серпня було збігом із річницею Дня Незалежності України, адже підготовка обміну тривала довгий час.
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