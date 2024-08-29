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Бізнесмен Ігор Коломойський залишатиметься під вартою

Коломойський залишатиметься під вартою, оскільки він не буде сплачувати заставу в розмірі 1,877 млрд грн, яку суд визначив як альтернативу триманню під вартою. Крім того, діє інший запобіжний захід щодо нього в межах іншого кримінального провадження.

Четвер, 29 серпня 2024, 19:35

Про це повідомляє Суспільне.

Прокурор Сергій Демінчук у Шевченківському райсуді Києва пояснив, що Коломойському змінили запобіжний захід з тримання під вартою на заставу у сумі 1 877 360 000 грн, яку просив старший детектив Бюро економічної безпеки України. Термін дії цього запобіжного заходу спливає 2 вересня 2024 року, після чого адвокат бізнесмена просив його звільнити.

Прокурор зауважив, що є інша ухвала Печерського райсуду, згідно з якою Коломойському продовжено тримання під вартою в рамках іншого провадження, тому він залишатиметься під вартою.

Досудове розслідування щодо Коломойського за чотирма статтями Кримінального кодексу України в одній зі справ завершено.

Адвокат В’ячеслав Криглевич наголосив, що за вимогами КПК Коломойського мали б звільнити, але Шевченківський суд цього зробити не може через наявність іншого провадження, за яким бізнесмен залишатиметься під вартою щонайменше до 25 жовтня.

“В будь-якому випадку ми не погоджуємося з будь-якими рішеннями, які ухвалені проти нашого клієнта. Ми все одно їх будемо оскаржувати і добиватися, щоб наш підзахисний був повністю виправданий за всіма справами, які йому інкримінують”, — зауважив захисник Коломойського.

Як відомо, 2 вересня 2023 року Коломойському висунули підозру у шахрайстві за даними СБУ та Бюро економічної безпеки, які встановили, що він легалізував понад пів мільярда гривень через підконтрольні фінансові установи протягом 2013-2020 років.

Згодом йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 509 мільйонів гривень у справі про шахрайство.

7 вересня Коломойський отримав підозру у заволодінні 9,2 мільярда гривень “ПриватБанку”. НАБУ та САП вжили заходів щодо арешту його активів.

15 вересня бізнесмену оголосили нову підозру за трьома статтями щодо заволодіння 5,8 мільярда гривень, і наступного дня Шевченківський суд змінив запобіжний захід, підвищивши розмір застави до 3 мільярдів 891 мільйона гривень.

21 грудня 2023 року розмір застави зменшили до 2 мільярдів 650 мільйонів гривень, а 22 січня 2024 року Шевченківський суд Києва продовжив тримання Коломойського під вартою до 2 березня, встановивши заставу у розмірі 2,65 мільярда гривень.

28 лютого Шевченківський райсуд Києва продовжив тримання бізнесмена під вартою до 25 квітня та знизив розмір застави до 2,4 мільярда гривень.

8 травня Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства у 2003 році. За версією слідства, з мотивів особистої помсти він замовив вбивство директора юридичної компанії у Феодосії через невиконання вимог щодо анулювання рішень зборів акціонерів.

Теги: арешт, Коломойський, Україна

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