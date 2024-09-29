У Міністерстві закордонних справ України висловили розчарування інформацією щодо підтримки швейцарською стороною так званого «Китайсько-бразильського консенсусу із 6 пунктів».

Про це йдеться на сайті МЗС.

«Ми не можемо зрозуміти логіки такого рішення. Адже спільно зі Швейцарською Конфедерацією ми організували Перший Глобальний Саміт миру 15-16 червня у Бюргенштоці, в якому взяли участь представники ста країн і міжнародних інституцій», – зазначається в коментарі.

У Міністерстві також зауважили, що Швейцарія бере участь у тематичних конференціях з конкретних пунктів української Формули миру, покликаних підготувати спільну мирну рамку для відновлення «всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України».

У відомстві наголосили, що усі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України повинні базуватися на двох принципах: «нічого про Україну без України», а також пропозиціях, які ґрунтуються на Статуті ООН та включають повагу до суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.

«Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі «мирні ініціативи» лише створюють ілюзію діалогу, в той час, як агресор продовжує свої злочинні дії», – заявили у МЗС.

Також у відомстві закликали Швейцарію та усі інші країни, які підтримують право і Статут ООН, уникати участі у таких ініціативах.

Нагадаємо, напередодні речник Федерального департаменту закордонних справ Ніколя Бідо заявив, що Швейцарія підтримує принципи ініціативи Китаю та Бразилії щодо припинення російсько-української війни, оскільки вона закликає до припинення вогню та політичного вирішення конфлікту.