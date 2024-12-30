Після майже трьох років неймовірно тяжких випробувань додому повернулися захисники Маріуполя. Їхня мужність і незламність стали символом стійкості українських військових.

Про це повідомив командир 12-ї бригади спеціального призначення “Азов” Денис Прокопенко.

Серед них – бійці, які пройшли 86 днів жорстокої оборони Маріуполя, витримали полон, тюрми, допити та катування. Прокопенко наголосив, що всі вони вистояли і повернулися з цього пекла переможцями.

“Вони пройшли надзвичайно тяжкі випробування, які тривали майже 3 роки. 86 днів оборони Маріуполя, важкі бої на межі людських можливостей, полон, тюрми, допити, катування. Вони не здалися та вийшли з цього пекла переможцями”, – зазначив Прокопенко.

Прокопенко висловив вдячність тим, хто зробив можливим повернення героїв, і привітав звільнених військових із можливістю провести свята з рідними.

“Я вітаю з поверненням кожного, хто сьогодні нарешті зможе побачити та обійняти своїх рідних, хто проведе зимові свята в колі близьких, а не під наглядом вєртухаїв. Дякую вам за вашу мужність та силу духу”, – підкреслив він.

Окремо Прокопенко подякував бійцям “Азову”, які на Торецькому напрямку захопили у полон 68 окупантів, а також іншим підрозділам ЗСУ, що поповнюють обмінний фонд на фронті.

Командир подякував Президенту України, урядовим структурам, СБУ, ГУР, представникам МВС та громадським організаціям, які працюють над поверненням українських військових додому. Він також висловив вдячність “Асоціації родин захисників Азовсталі” за їхню підтримку та зусилля.

“Ви робите колосальний вклад у справу повернення додому наших військовополонених, і я вдячний вам за вашу роботу”, – сказав Прокопенко.

Цей успішний обмін став черговим свідченням непохитності України у боротьбі за своїх громадян та її рішучості продовжувати зусилля для повернення кожного захисника додому.