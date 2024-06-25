У Павлограді на Дніпропетровщині відбулася похоронна церемонія загиблої в Німеччині 9-річної Валерії. Її тіло було знайдене в лісі за 4 кілометри від дому у німецькому місті Дебельн.

Про це пише Суспільне.

Близько сотні людей прийшли попрощатися з Валерією. Вони принесли квіти, свічки та м’які іграшки. Батько дівчинки, Роман, розповів, що його донька завжди мріяла стати лікаркою, щоб допомагати людям.

За його словами, Валерія виїхала до Європи з мамою на початку війни, але завжди хотіла повернутися додому. Тому він вирішив поховати доньку в рідному Павлограді. Бабуся загиблої, Жанна Гудзенко, розповіла, що не бачила онуку понад два роки.

Востаннє вони розмовляли по відеозв’язку за день до зникнення. Вона також додала, що онука змалечку займалася спортом, танцями та обожнювала співати й малювати. Класна керівниця Валерії, Ольга Зеленська, зазначила, що в школі дівчинка завжди отримувала високі бали.

У Празі затримали підозрюваного в убивстві Валерії — 36-річного громадянина Молдови.