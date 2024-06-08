Скринінг тих, хто повернувся з російського полону, свідчить про те, що 90% військовополонених піддаються фізичним і моральним тортурам.

Про це розповів генпрокурор Андрій Костін, зазначає “Межа”.

Перший скринінг показав, що до 90% військовополонених, які повертаються, страждають від різних видів катувань, насильства та нелюдського поводження. Генпрокурор підкреслив, що система, створена Росією, ґрунтується на катуваннях та нелюдському поводженні на території Росії та окупованих територіях України.

Нагадаємо, що в російському полоні перебувають 403 українських жінки, серед них — чимало незаконно утримуваних цивільних. Українська сторона неодноразово вимагала країну-агресора повернути поневолених жінок, але Росія відповідає мовчанкою та ігнорує усі звернення.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через поширене в мережі відео знущань з українських військовополонених, імовірно, на Харківському напрямку.

На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів, зазначив омбудсмен.