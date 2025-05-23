Як повідомляє Суспільне.

92-га окрема штурмова бригада Збройних Сил України активно проводить навчання для новобранців, які підписали контракт у рамках програми “18-24”. У Харківській області бійці проходять курс базової підготовки, а також двотижневі спеціалізовані тренування, після яких вони будуть готові виконувати завдання у бойових підрозділах.

Андрій, 22-річний киянин, приєднався до 92-ї бригади лише два місяці тому. У мирному житті він обіймав посаду бренд-шефа в одному з популярних суші-барів. Андрій планував вступити до війська ще з початку повномасштабного вторгнення, але спочатку був опікуном свого старшого брата.

Ілля Здольник, 23 роки, отримав дзвінок з рекрутингового центру вже наступного дня після заповнення анкети на участь у програмі “18-24”. Він зізнається, що спочатку його рідні були проти його рішення, але з часом підтримали його вибір.

Ростислав Скубенко, 22 роки, з Борисполя, тричі намагався виїхати за кордон нелегально, за що отримав штрафи. Він подав анкету на участь у програмі “Контракт 18-24” в перший день її відкриття. Спочатку Ростислав хотів стати прикордонником, але через штрафи це виявилося неможливим.

Під час навчання бійці освоюють техніку роботи з різними видами пострілів по рухомих цілях, що є важливим елементом їхньої підготовки.

Ця програма не лише надає новобранцям необхідні навички, але й формує їхню мотивацію служити в армії, що є важливим аспектом у сучасних умовах. Підготовка в 92-й бригаді стає важливим кроком на шляху до захисту країни.