Про це повідомили в ОГП.

У 2023 році між оборонним відомством і приватним товариством укладено два договори на постачання бензину для Збройних сил України, які передбачали сплату податку на додану вартість.

Однак, відповідно до податкового законодавства, у період воєнного стану пально-мастильні матеріали для національної безпеки оподатковуються за нульовою ставкою, що призвело до безпідставного переказу коштів.

Прокурор подав до суду позов проти комерційного постачальника на суму понад 93 млн грн, сплачених як ПДВ, а також за штрафні санкції.

Суд підтримав прокурора, визнавши, що ці кошти були сплачені безпідставно в умовах воєнного стану. Загалом суди задовольнили позови прокуратури на 673 млн грн, з яких понад 135 млн грн вже стягнуто на користь Міноборони цього року.