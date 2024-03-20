Фундаменти палацу гетьмана Кирила Розумовського, які датуються 1790-ми роками і розташовані на Печерському районі розбирають та заливають бетоном під виглядом реконструкції.

Про це зазначає активіст Дмитро Перов.

Згідно з повідомленням, на місці цього історичного об’єкта планується спорудження офісного або торговельного центру.

“У неділю, 17 березня на паркані будівництва на вул. Мазепи, 3в з’явилося два портрети останнього гетьмана України – Кирили Розумовського. Місцеві мещканці розмістили нагадування про те, що нині знаходиться за полотном будівельного паркану і що вже завтра – ми ризикуємо втратити”, — зазначав Перов.

Дмитро Перов, висловлюючи свою думку в соціальних мережах, відзначив, що такий крок свідчить про недбалість до історичної спадщини країни. Він підкреслив, що історія та національна спадщина мають велике значення, а їхнє знецінення є результатом бізнес-інтересів та бездіяльності державних чиновників.

Активіст дав коментар для нашого видання:

“Ми вже виходили цієї неділі під КМДА. Втім, це мало вплинуло на позицію міста в цьому питанні. За останні кілька днів ми подали звернення до Київської міської прокуратури, Департаменту культспадщини КМДА, Мінкульту та Мінрегіону. Всі ці звернення перебувають на етапі «на розгляді». Однак, поки триває цей розгляд ми втрачаємо нашу історію – просто тут і зараз. І це найбільш прикро“.

Нагадаємо, що Віталій Кличко без розгляду відхилив петицію щодо повернення статусу памʼятки Будинку Замкова, про що повідомляв Дмитро Перов. Активіст також занепокоєний тим, що Києві розбирають фундаменти Палацу Кирила Розумовського 1799 року під виглядом ремонту.