Суд у Словаччині засудив голову центрального банку за корупцію

Про це повідомляє Bloomberg.

У Словаччині суд виніс вирок голові центрального банку та представнику Європейського центрального банку Петеру Казимиру, визнавши його винним у корупційних діях. За рішенням суду, Казимиру призначено штраф у розмірі 200 тисяч євро, про що повідомляє Bloomberg.

Якщо Казимир не сплатить штраф, він може бути засуджений до одного року ув’язнення. Сам посадовець має намір оскаржити це рішення в апеляційному суді.

Згідно з обвинуваченнями, Казимир отримав хабар у розмірі 48 тисяч євро, коли обіймав посаду міністра фінансів. За ці кошти він нібито прискорив процес відшкодування ПДВ для певних компаній.

На даний момент Казимир залишається на своїй посаді в центральному банку Словаччини до 1 червня, а також продовжує виконувати обов’язки в Європейському центральному банку.

Петер Казимир є одним із ключових фігур в уряді прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який також був засуджений за корупційні злочини. За час його керівництва в Словаччині було засуджено понад 40 високопосадовців, суддів, поліцейських та бізнесменів за корупційні правопорушення.