Пусті вулиці без людей, майже немає машин – так виглядає вихідний суботній день в окупованому Росією Маріуполі.

Відповідне відео розмістив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram-каналі.

“Моя улюблена рубрика “А де люди?” Центр Маріуполя. Субота. Відео від наших репортерів. Навіть сауднтрек не прабрали і ватер не ставимо. Аби повноцінно спитати: русня, де люди? Сплять? Знов сплять? Білі ночі?”, – так прокоментував майже хвилинне відео радник мера міста.

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко писав про те, що з початком нового навчального року окупаційна влада у тимчасово захопленому Маріуполі планує включити у навчальну програму навчання місцевих дітей управлінню бойовими дронами.