Відповідне відео розмістив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram-каналі.
“Моя улюблена рубрика “А де люди?” Центр Маріуполя. Субота. Відео від наших репортерів. Навіть сауднтрек не прабрали і ватер не ставимо. Аби повноцінно спитати: русня, де люди? Сплять? Знов сплять? Білі ночі?”, – так прокоментував майже хвилинне відео радник мера міста.
Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко писав про те, що з початком нового навчального року окупаційна влада у тимчасово захопленому Маріуполі планує включити у навчальну програму навчання місцевих дітей управлінню бойовими дронами.
- У Маріуполі кількість росіян за пів року зросла майже на 8 тисяч
- 9 травня 2014 року: українські морпіхи повернули уже захоплений окупантами Маріуполь
- Міськрада Маріуполя виграла позов проти Росії за знищене майно транспортного підприємства