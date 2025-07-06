Лев втік зі зоопарку в Манавгаті і напав на фермера

Про це повідомляє Hurriyet

У турецькому курортному місті Манавгат, що в Анталії, стався шокуючий інцидент: лев втік зі зоопарку і напав на 53-річного фермера, який спав на вулиці. Цю інформацію підтвердили місцеві ЗМІ.

Лев на ім’я Зевс втік зі своєї клітки в зоопарку “Країна Левів” вночі. О 5:00 ранку він напав на фермера Сулеймана Кира, який відпочивав на вулиці після роботи на фісташковій плантації.

На пошуки небезпечного хижака вирушили правоохоронці.

“Я почув шурхіт. Коли підняв покривало, лев стрибнув на мене. Ми боролися… Ми кликали на допомогу, але поруч нікого не було. Тим часом лев вкусив мене за литку та шию. Я схопив його за шию та стиснув. У цей момент він трохи відбіг… Він відійшов приблизно на десять метрів і зупинився. У цей момент прибули силовики. Якби я не був трохи сильнішим, мене б тут зараз не було.” – Сулейман Кир, фермер

Фермера Кіра госпіталізували з серйозними пораненнями.

Поліцейські, які шукали лева, почули шум боротьби і, щоб налякати хижака, вистрілили в повітря. Згодом представники зоопарку, разом із дирекцією національних парків та жандармерією, знайшли тварину і, на жаль, застрелили, оскільки “спіймати його живим було неможливо”.

Губернатор округу Манавгат Аділ Караташ зазначив, що наразі неясно, як лев зміг втекти з клітки. Поліція проводить розслідування цього інциденту.