Новий етап обміну військовополоненими між Україною та Росією за домовленостями у Стамбулі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

4 липня Україна та Росія провели новий етап обміну військовополоненими, що стало результатом домовленостей, досягнутих у Стамбулі 2 червня. У рамках цього обміну з російського полону повернули групу оборонців, які належать до категорій «поранені і важкохворі» та «молодші 25 років».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.” – Володимир Зеленський

Зеленський також підкреслив, що серед звільнених захисників є воїни, які боронили Україну в різних регіонах, таких як Донеччина, Маріуполь, Луганщина, Харківщина та Херсонщина. Серед них військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні особи.

Президент акцентував на важливості продовження обмінів:

“Обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує. Мета України – звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити.” – Володимир Зеленський

Кількість звільнених осіб наразі не розголошується з міркувань безпеки, але буде оголошена після завершення обміну.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими підтвердили, що обмін відбувся відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі, і зазначили, що повернули групу оборонців із категорій «поранені і важкохворі» та «молодші 25 років».

Попередні етапи обміну також проходили в рамках угод, укладених 2 червня в Стамбулі, де сторони погодили формат обміну 1000 на 1000 військовополонених, а також додатковий обмін 200 на 200 осіб. Також було домовлено про репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

З початку червня відбулося кілька етапів обміну, під час яких повертали військових різних категорій, зокрема молодших за 25 років, тяжкопоранених і тяжкохворих. Кількість звільнених не розголошується з міркувань безпеки.

Крім обмінів, у червні також відбулася масштабна репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців, в рамках якої повернули понад 6 тисяч тіл.

Україна та Росія продовжують здійснювати обміни військовополоненими, дотримуючись домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі, що є важливим кроком у гуманітарному напрямку на фоні триваючого конфлікту.